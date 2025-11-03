Prins Harry brengt werkbezoek aan Toronto

Prins Harry brengt deze week een bezoek aan Canada. De reis staat in het teken van de komende Remembrance Day. De hertog van Sussex ontmoet in Toronto veteranen, leden van de krijgsmachtgemeenschap en militaire liefdadigheidsorganisaties, melden Britse media.

Het bezoek valt samen met de vijfdaagse reis van Harry’s broer William naar Brazilië. De woordvoerder van de prins zegt tegen The Telegraph dat Buckingham Palace al enige tijd op de hoogte was. Hij benadrukt dat de evenementen voor Remembrance Day bijna een jaar geleden zijn gepland, dat zij de specifieke data niet hadden gekozen en dat het niet eerder bekend kon worden gemaakt vanwege veiligheidsredenen.

“Dit bezoek, dat maanden in de planning is geweest, markeert een terugkeer naar een stad die een speciale plek in het hart van de hertog heeft, aangezien hier in 2017 de Invictus Games werden gehouden”, zegt de woordvoerder ook.