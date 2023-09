Prins Harry denkt dat oma met hem meekijkt

Prins Harry heeft bij zijn terugkeer in het Verenigd Koninkrijk kort stilgestaan bij het overlijden van koningin Elizabeth, vrijdag precies een jaar geleden. De hertog van Sussex haalde de dood van zijn oma aan tijdens zijn speech bij de uitreiking van de WellChild Awards.

“Zoals jullie weten, kon ik vorig jaar niet bij de uitreiking aanwezig zijn omdat mijn oma was overleden. Zoals jullie waarschijnlijk ook weten, zou zij de eerste persoon zijn geweest die erop stond dat ik toch naar jullie toe zou komen in plaats van naar haar toe te gaan, en dat is precies waarom ik weet dat ze, precies een jaar later, naar beneden kijkt – blij dat we samen zijn – om zo’n ongelooflijke gemeenschap in de schijnwerpers te blijven zetten.”

De jongste zoon van koning Charles arriveerde donderdagmiddag in zijn geboorteland voor de ceremonie. De prins is beschermheer van WellChild, een liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor zieke kinderen en hun families.

Het is niet duidelijk of Harry vrijdag nog familie ontmoet. Zaterdag reist hij naar het Duitse Düsseldorf voor de start van de Invictus Games.