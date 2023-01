Prins Harry doodde 25 mensen in Afghanistan

De Britse prins Harry heeft tijdens zijn twee militaire missies in Afghanistan verschillende mensen gedood. Het gaat in totaal om 25 slachtoffers, schrijft de hertog van Sussex in zijn aankomende autobiografie Spare, waaruit verschillende Britse media al berichten.

“De meeste soldaten weten niet precies hoeveel doden ze op hun geweten hebben. In gevechten schiet je vaak lukraak om je heen”, aldus Harry. “Echter, in mijn tijd met Apaches en laptops werd alles wat ik deed opgenomen. Ik kon altijd precies zien hoeveel vijandelijke strijders ik had gedood. En het leek me essentieel om niet bang te zijn voor dat aantal.”

“Mijn aantal was dus 25. Het was niet iets waar ik veel voldoening uit haalde, maar ik schaamde me er ook niet voor. Natuurlijk had ik dat getal liever niet op mijn militaire cv of in mijn hoofd gehad, maar ik had ook liever in een wereld zonder Taliban, en een wereld zonder oorlog geleefd.”

Ere-titels

De hertog van Sussex was ruim tien jaar actief voor de Britse strijdkrachten. Hij volgde de militaire academie Sandhurst en werd als helikopterpiloot twee keer uitgezonden naar Afghanistan. In 2015 nam de prins afscheid van het leger.

Sinds december 2017 bekleedde de prins naast enkele andere ere-functies, de puur ceremoniële positie van kapitein-generaal van de mariniers. Hij nam de titel over van zijn grootvader Philip, die destijds na 64 jaar een stapje terug deed. Toen Harry met zijn vrouw Meghan naar Noord-Amerika vertrok, verloor de tweede zoon van koning Charles ook al zijn militaire ere-titels.