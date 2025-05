Prins Harry eert vliegende brandweerlieden tijdens luchtvaartgala

Prins Harry heeft onlangs een toespraak gehouden bij de Living Legends of Aviation Ceremony, een avond waarop mensen worden geëerd die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de luchtvaart. De Britse prins, voorheen zelf helikopterpiloot in het leger, prees vooral brandweerlieden die met blusvliegtuigen hielpen bij de verwoestende branden in Californië begin dit jaar.

In zijn toespraak, gedeeld op zijn eigen website, benadrukte Harry de “moed en vastberadenheid” van de “uitzonderlijke groep mannen en vrouwen die de lucht in gingen om hun levens te riskeren om dat van anderen, die zij nog nooit hadden ontmoet, te beschermen”. Ook stond de prins stil bij de vluchtcoördinatoren, “degenen die ervoor zorgen dat iedere missie veilig start en iedereen veilig thuiskomt”. Harry noemde deze mensen “de stille helden onder ons, stabiel, bekwaam en dapper”.

Harry werd vorig jaar zelf benoemd tot levende luchtvaartlegende voor zijn werk als Apache-helikopterpiloot en zijn voortdurende inzet voor veteranen en geestelijke gezondheid.