Prins Harry en Elton John voor de rechter in zaak tegen uitgever

Prins Harry is maandagochtend aangekomen bij de Londense rechtbank voor de rechtszaak tegen uitgever Associated Newspapers. De zaak heeft hij samen met onder anderen zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley aangespannen. De drie beweren dat de maker van de tabloids The Mail on Sunday en Daily Mail hun privacy heeft geschonden door onder meer hun telefoons af te luisteren.

Naast Harry, John en Hurley bestaat de groep aanklagers uit onder anderen actrice Sadie Frost, filmmaker en Elton Johns partner David Furnish en Doreen Lawrence, de moeder van een zwarte tiener die in 1993 werd vermoord.

Advocatenkantoor Hamlins beweert dat de medewerkers van Associated Newspapers ook afluisterapparatuur in auto’s en huizen zou hebben opgehangen.

Een woordvoerder van Associated Newspapers noemde de beschuldigingen eerder “belachelijk”. Hij zei dat de eisers en hun advocaten met “deze ongefundeerde en zeer lasterlijke beweringen, die niet gebaseerd zijn op geloofwaardig bewijs” lijken te hengelen naar informatie.