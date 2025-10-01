Prins Harry en Meghan bedroefd door dood Jane Goodall

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn bedroefd door de dood van primatoloog en natuurbeschermer Jane Goodall. De hertog en hertogin van Sussex reageerden in een verklaring, waar verschillende Britse royaltyverslaggevers over schrijven.

“Jane Goodall was een visionair, wetenschapper, vriend van de planeet en vriend van ons”, aldus Harry en Meghan. “Haar toewijding aan het veranderen van levens reikt verder dan wat de wereld zag. Ze hield onze zoon Archie vast toen hij net geboren was, en overlaadde degenen die het voorrecht hadden haar te kennen met liefde en zorg. Ze zal enorm gemist worden.”

Ook prins Albert van Monaco stond stil bij het overlijden van Goodall. “Vorige week deelde de prins nog een moment van wederzijdse bewondering met haar”, schreef het Monegaskische hof bij een foto op Instagram.