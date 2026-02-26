Prins Harry en Meghan bezoeken World Central Kitchen

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben donderdag in de Jordaanse hoofdstad Amman het regionale hoofdkantoor van World Central Kitchen (WCK) bezocht. Op de tweede dag van hun bezoek aan Jordanië hoorden ze meer over hoe de organisatie voedselhulp en humanitaire bijstand in de regio coördineert, onder meer in Gaza, meldt People.

World Central Kitchen is de eerste filantropische partner van Archewell Philanthropies, de organisatie waarmee Harry en Meghan goede doelen ondersteunen. Toen de Amerikaanse stad Los Angeles vorig jaar door bosbranden werd getroffen, hielpen Harry en Meghan via WCK mee met het serveren van maaltijden en het doneren van hulpgoederen.

Harry en Meghan zijn twee dagen in Jordanië. Op de eerste dag namen ze onder meer deel aan een rondetafelgesprek van de WHO. Ook bezochten ze een jeugdcentrum.