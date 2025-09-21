Prins Harry en Meghan bij benefietconcert van Kevin Costner

Prins Harry en Meghan hebben zaterdag het benefietconcert One805LIVE! bijgewoond. Het evenement werd gehouden op het landgoed van acteur Kevin Costner, meldt People.

Bij het benefietconcert kwamen bewoners uit Santa Barbara, waar Harry en Meghan sinds 2020 wonen, samen om geld in te zamelen voor essentiële apparatuur en programma’s voor het mentale welzijn van hulpverleners uit de buurt. De optredens werden verzorgd door Trisha Yearwood, Good Charlotte en The Fray.

De prins verscheen ook even op het podium om een prijs uit te reiken aan brandweercommandant Mark Hartwig. Na afloop werd hij omhelsd door Meghan, die vanaf de zijkant van het podium toekeek.

De twee waren voor het laatst in 2023 samen aanwezig bij het jaarlijkse benefietconcert. Afgelopen jaar bezocht Harry One805LIVE! zonder Meghan.