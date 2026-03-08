Prins Harry en Meghan in april naar Australië

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle gaan in april naar Australië. Dat melden Britse media. De hertog en hertogin van Sussex zullen halverwege april naar verwachting de steden Sydney en Melbourne bezoeken.

“Prins Harry en Meghan zullen in april Australië bezoeken om deel te nemen aan een aantal privé-, zakelijke en filantropische activiteiten. Verdere details worden te zijner tijd gedeeld”, zegt een woordvoerder van het paar tegen de Britse krant The Telegraph. De kinderen van het stel, prins Archie (6) en prinses Lilibet (4), gaan niet mee omdat zij op school zitten.

Het is ruim zeven jaar geleden dat Harry en Meghan voor het laatst in Australië waren. In 2018 bezochten zij het land, toen zij nog werkende leden van het Britse koningshuis waren.