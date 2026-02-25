Abonnementen

Prins Harry en Meghan naar Jordanië voor WHO-samenwerking

25/02/2026 10:26 am

Prins Harry en zijn vrouw Meghan brengen deze week een bezoek aan Jordanië, melden Britse media. Het bezoek richt zich op mentale gezondheid en is een samenwerking met de World Health Organization (WHO).

De hertog en hertogin van Sussex bezoeken in Amman, de hoofdstad van Jordanië, partnerorganisaties van de WHO en activiteiten gericht op mentale gezondheid en ondersteuning voor kwetsbare gemeenschappen, schrijft GB News. Harry en Meghan worden daarbij begeleid door dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.

Het bezoek aan Jordanië is de eerste internationale reis voor Harry en Meghan in bijna achttien maanden. Ze ondernamen voor het laatst soortgelijke bezoeken aan Nigeria in mei 2024 en Colombia in augustus 2024.

