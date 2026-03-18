Prins Harry en Meghan ontkennen spanningen met Netflix

Prins Harry en Meghan ontkennen dat streamingdienst Netflix werd overvallen door hun interview met Oprah Winfrey en de publicatie van Harry’s memoires Spare. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift People op basis van een verklaring van een woordvoerder van het stel.

Eerder werd door Variety gemeld dat Netflix intern gefrustreerd was, omdat het interview uit 2021 en de release van het boek mogelijk overlapten met geplande content, waaronder de biografische documentaireserie Harry & Meghan. Volgens het stel hadden ze gedurende hun samenwerking met Netflix juist een open en correcte communicatie. Een woordvoerder noemt beweringen dat het bedrijf “overvallen” zou zijn geweest door hun mediaprojecten “categorisch onjuist”.

De hertog en hertogin van Sussex tekenden in 2020 een contract bij de streamingdienst ter waarde van 100 miljoen dollar. Eerder deze maand werd bekend dat As Ever, het lifestylemerk van Meghan, en Netflix hun samenwerking hebben beëindigd.