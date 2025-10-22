Prins Harry en Meghan steunen verbod op superintelligente AI

Prins Harry en zijn vrouw Meghan sluiten zich aan bij AI-pioniers die oproepen tot een verbod op kunstmatige superintelligentie. Een groep wetenschappers en andere publieke figuren pleit voor het verbod, totdat de technologie veilig kan worden ingezet. Volgens persbureau Bloomberg is de verklaring georganiseerd door non-profitorganisatie Future of Life Institute.

“De toekomst van AI moet de mensheid dienen, niet vervangen. Ik geloof dat de ware test van vooruitgang niet zal zijn hoe snel we gaan, maar hoe verstandig we sturen. Er is geen tweede kans”, was de persoonlijke toevoeging van prins Harry. Kunstmatige superintelligentie is een vorm van AI die vele malen capabeler is dan mensen.

De nieuwe oproep bevat, in tegenstelling tot eerdere initiatieven, veel namen uit een breder scala aan beroepen en politieke overtuigingen. Naast de hertog en hertogin van Sussex sloten onder andere Nobelprijswinnaars, politieke figuren, de medeoprichter van Apple Steve Wozniak en de Britse auteur en presentator Stephen Fry zich aan. De verklaring is gericht aan overheden, technologiebedrijven en wetgevers.