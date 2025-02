Prins Harry: er zal altijd behoefte zijn aan Invictus Games

De Britse prins Harry gelooft dat de door hem bedachte Invictus Games altijd relevant zullen blijven. “Zoals het er nu uitziet, zal er altijd behoefte zijn aan deze spelen”, aldus de 40-jarige Harry in The Daily Show.

“Het was naïef om aan te nemen – of te hopen – dat de Spelen niet langer dan misschien drie jaar nodig zouden zijn om iedereen te helpen na de conflicten in Irak en Afghanistan”, zei Harry. De hertog van Sussex bedacht het evenement in 2014 om militairen en veteranen die gewond, geblesseerd of ziek zijn geraakt tijdens hun diensttijd te ondersteunen.

Harry denkt dat het “onvermijdelijk” is dat de Invictus Games nodig zullen blijven, nu het evenement is gegroeid naar 23 deelnemende landen. “Als maar 5 procent van die deelnemende landen in een of andere vorm van conflict is verwikkeld, zul je de Games nodig blijven hebben”, stelde Harry.

Momenteel worden de Invictus Games in de Canadese stad Vancouver gehouden. Zondag is de laatste dag van het evenement.