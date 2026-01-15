Prins Harry gaat getuigen in zaak tegen uitgever Daily Mail

De Britse prins Harry gaat volgende week getuigen in de zaak van hem en andere Britse prominenten tegen de uitgever van de Daily Mail. Dat hebben zijn advocaten donderdag gemeld. De zoon van koning Charles neemt op 22 januari plaats in de getuigenbank, schrijft persbureau Reuters.

Tijdens het proces, dat naar verwachting negen weken duurt, zullen Harry en de andere eisers getuigen. Het gaat om onder anderen zanger Elton John en zijn man David Furnish en actrices Liz Hurley en Sadie Frost. De eisers hebben Associated Newspapers aangeklaagd vanwege onwettige informatievergaring, door onder meer voicemailberichten te hacken.

Harry heeft de afgelopen jaren meerdere rechtszaken tegen uitgevers van Britse tabloids aangespannen. Een andere zaak tegen News Group Newspapers werd in januari 2025 geschikt.

De prins woont momenteel met zijn gezin in Californië. Hij zal zijn vader koning Charles naar verwachting niet ontmoeten tijdens zijn aanstaande bezoek aan het Verenigde Koninkrijk.