Prins Harry gebruikte cocaïne als tiener

Prins Harry heeft voor het eerst toegegeven dat hij als tiener cocaïne heeft gebruikt. In zijn boek Spare, dat volgende week uitkomt, schrijft de hertog van Sussex volgens Sky News over het voorval. Het nieuwsmedium beschikt al over een exemplaar van de autobiografie.

“Bij iemand thuis, tijdens een jachtweekend, kreeg ik een lijntje aangeboden”, vertelt Harry. “En daarna heb ik het nog een paar keer gedaan. Het was niet erg leuk, en ik voelde me er niet bijzonder gelukkig bij, zoals dat wel bij anderen leek te gebeuren. Ik voelde me er wel anders door en dat was mijn belangrijkste doel. Om te voelen. Om anders te zijn.”

“Ik was een 17-jarige jongen die bereid was om bijna alles te proberen om het vooraf vastgestelde pad te veranderen.”

Eerder schreef The Guardian al op basis van het boek dat Harry in 2019 slaande ruzie kreeg met zijn broer William.