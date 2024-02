Prins Harry geeft eerste tv-interview na diagnose Charles

Prins Harry heeft zijn eerste televisie-interview gegeven sinds er bij zijn vader koning Charles kanker is vastgesteld. In het programma Good Morning America spreekt hij ook over de ziekte van de Britse vorst.

De hertog van Sussex vertelt, in gesprek met presentator Will Reeve, verder over onder anderen zijn leven met Meghan en over de Invictus Games. Het gesprek wordt vrijdag uitgezonden.

De in de Verenigde Staten wonende Harry bracht eerder deze maand een kort bezoek aan het Verenigd Koninkrijk nadat bekend was geworden dat koning Charles een vorm van kanker heeft. Ze spraken elkaar in Clarence House, een van de officiële Londense residenties van het Britse hof.