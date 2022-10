Prins Harry gek op ‘piepend stemmetje’ van zoontje Archie

Prins Harry praat niet vaak over zijn zoontje Archie, maar deed dat in gesprek met een jongetje wel even. Wanneer het jongetje iets tegen Harry zegt, merkt Harry op dat hij net als zijn zoontje Archie klinkt.

“Je klinkt net als mijn zoontje Archie, het zelfde piepende stemmetje. Ik ben er gek op”, zegt Harry. Daarop krijgt hij de vraag hoe het met zijn kinderen Archie (3) en Lilibet (1) gaat. “Archie is heel druk en Lili probeert haar stem te gebruiken. En dat is geweldig.”

Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun koninklijke titels neergelegd en wonen tegenwoordig met hun kinderen in Californië. Ze komen relatief weinig in de media en leven een vrij teruggetrokken bestaan, maar zetten zich wel in voor vele organisaties.