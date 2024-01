Prins Harry gemaand te stoppen bij African Parks na beschuldiging

Prins Harry is geadviseerd om te stoppen met zijn rol in de raad van bestuur bij African Parks, omdat medewerkers van de liefdadigheidsinstelling beschuldigd worden van verkrachting, misbruik en mishandeling. Dat schrijft de Britse krant The Mirror.

Het advies zou komen van Survival International, een mensenrechtenorganisatie uit Londen die vorig jaar al naar de prins geschreven had over de beschuldigingen. Volgens The Guardian is er ook een video naar Harry gestuurd, waarin een lokale betrokkene de misstanden deelt en hulp eist. Harry zou op de video gereageerd hebben met een brief, waarin hij beloofde om de zorgen met de directie te delen.

Die reactie van Harry wordt nu door een campagnedirecteur bij Survival International als “zeer teleurstellend” bestempeld. “Hij zei dat hij het serieus nam, maar het heeft niet de verandering teweeggebracht waar we op hoopten”, aldus Fiore Longo tegen The Mirror. “Toen hoorden we tot onze teleurstelling ook nog dat Harry lid was geworden van de raad van bestuur.”

Daarop heeft de organisatie Harry nu verzocht om uit die functie te stappen. “We hopen dat die stap om terug te treden uit de raad van bestuur een duidelijk signaal zal afgeven aan deze organisatie”, zegt Longo. “Dat het misbruiken van mensenrechten uit naam van natuurbehoud niet meer getolereerd zal worden.”