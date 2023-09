Prins Harry gespot bij laatste rustplaats koningin Elizabeth

Prins Harry is vrijdagochtend op de foto gezet bij Windsor Castle, melden diverse Britse media. Het is precies een jaar geleden dat koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd overleed. Harry bracht een bezoek aan St. George’s Chapel, de laatste rustplaats van de Queen.

Op beelden is te zien dat Harry alleen de kapel uit liep, zonder zijn vrouw Meghan die in de Verenigde Staten is achtergebleven. De hertog van Sussex was donderdag al in het Verenigd Koninkrijk. Hij was toen bij de uitreiking van de WellChild Awards. Zaterdag is Harry in Düsseldorf voor de opening van de Invictus Games.

Koning Charles en koningin Camilla woonden eerder op de dag een herdenkingsdienst van de Queen bij in Schotland. Prins William en prinses Catherine herdenken Elizabeth later op vrijdag tijdens een besloten kerkdienst in Wales.