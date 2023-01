Prins Harry had bevroren penis tijdens bruiloft William

Prins Harry had een intiem probleempje tijdens de bruiloft van zijn broer, prins William, en zijn vrouw Catherine. De Britse prins had last van een bevroren penis, zo vertelt hij in zijn biografie Spare, die op 10 januari uitkomt.

Het geslachtsdeel van de prins bevroor tijdens een wandeling van ruim 300 kilometer door Antarctica voor het goede doel Walking with the Wounded. Ook zijn oren en wangen waren bevroren. Het deed behoorlijk pijn, zo schrijft de prins.

“Mijn oren en wangen warmden uiteindelijk wel weer op, maar mijn lid niet. Het werd steeds erger”, schrijft Harry. Op de bruiloft van zijn broer was hij nog steeds herstellende van de vrieskou. Het was allemaal echter niet voor niks: Walking with the Wounded haalde ruim 2 miljoen euro op met de wandeling.