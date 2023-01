Prins Harry had geen intentie om familie pijn te doen met Spare

Prins Harry heeft “geen enkele intentie” om zijn familie “pijn te doen” of “te kwetsen” met zijn autobiografie Spare (Reserve). Dat vertelde de hertog van Sussex in gesprek met ITV.

“Ik hou van mijn vader”, zei hij in het interview dat zondag werd uitgezonden. “Ik hou van mijn broer. Ik hou van mijn familie. Niets van wat ik in dit boek of anderszins heb gedaan, is ooit met de bedoeling geweest om hen te kwetsen.”

Harry denkt niet dat zijn vader en broer zijn autobiografie zullen lezen, vertelde hij. “Ik hoop echt van wel.”

Gelekte publicaties van de autobiografie zorgden de afgelopen dagen voor veel rumoer. In Spare vertelt Harry onder meer dat een ruzie tussen hem en zijn broer William in 2019 volledig uit de hand liep. De autobiografie komt dinsdag officieel uit.