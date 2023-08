Prins Harry hamert in Japan op belang van sporten

De Britse prins Harry heeft woensdag bij de aftrap van zijn reis door Azië het belang van sporten gepromoot. Dat deed hij tijdens een evenement van de International Sports Promotion Society in de Japanse hoofdstad Tokio.

Volgens de hertog van Sussex helpt sport niet alleen bij het opbouwen van fysieke kracht maar ook bij het genezen van lichaam en geest. “Ik heb gezien hoe sport iemands leven kan redden”, stelde de jongste zoon van koning Charles. “Het fysieke deel is natuurlijk het belangrijkste, maar het mentale aspect en het genezende effect is bijzonder.”

Harry is sinds dinsdag in Tokio. Hij reist samen met zijn goede vriend Nacho Figueras. De twee gaan later deze week naar Singapore. Daar doen zij zaterdag mee aan de jaarlijkse polowedstrijd van Harry’s organisatie Sentebale, die zich inzet voor kwetsbare kinderen in het zuiden van Afrika.