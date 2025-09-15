Prins Harry heeft geen spijt van memoires

Prins Harry vindt niet dat hij met zijn memoires Spare de “vuile was buiten heeft gehangen”. Dat zei de zoon van koning Charles in gesprek met de krant The Guardian, die hem interviewde tijdens zijn reis in Oekraïne. “Ik heb een schoon geweten”, aldus de Britse prins.

Harry bracht zijn boek in 2023 uit en zorgde daarmee voor de nodige ophef, onder meer door uitspraken over zijn familie. De prins omschreef zijn boek als “een reeks correcties op verhalen die al rondgingen. Er was één standpunt naar voren gebracht en dat moest worden gecorrigeerd”, aldus Harry. “Ik geloof niet dat ik mijn vuile was buiten heb gehangen. Het was een moeilijke boodschap, maar ik heb het op de best mogelijke manier gedaan.”

In het interview zei Harry ook dat hij het naar zijn zin heeft gehad tijdens zijn recente bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. “Ik heb altijd van het Verenigd Koninkrijk gehouden en dat zal ik blijven doen. Het was fijn om weer in contact te zijn met zaken waar ik gepassioneerd over ben. Ik heb tijd kunnen doorbrengen met mensen die ik al zo lang ken. Dat is moeilijk als je ver weg bent”, zei de prins, die sinds 2020 met zijn gezin in de Verenigde Staten woont. Tijdens zijn bezoek ontmoette Harry ook zijn vader Charles voor het eerst sinds februari 2024.

De prins reageerde ook op berichten in Britse media dat hij ongelukkig zou zijn. “Ik denk dat een deel van de Britse pers wil geloven dat ik ongelukkig ben, maar dat ben ik niet. Ik ben heel tevreden met wie ik ben en ik ben blij met het leven dat ik leid.”