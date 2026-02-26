Prins Harry: het is oké om je niet oké te voelen

“Het is oké om je niet oké te voelen”. Die boodschap gaf prins Harry donderdag aan mensen in een afkickkliniek in de Jordaanse hoofdstad Amman. De hertog van Sussex en zijn echtgenote Meghan waren gevraagd om een inspirerende boodschap achter te laten.

Harry schreef op zijn blaadje ook dat ze elkaar moesten vertrouwen en moedigde iedereen aan om hun “moed en ervaringen” te delen. Meghan feliciteerde op haar beurt de deelnemers met hun herstel. “Ik wens je voortdurende genezing en geluk”, schreef ze op haar papiertje.

In een gesprek met een groep mannen voegde Harry eraan toe dat ze zich niet hoefden te schamen voor een verslaving. “Het komt voort uit iets anders, namelijk emotionele pijn – jullie zijn heel, heel dapper om hier naar de kliniek te komen.”

Het bezoek vond plaats op de tweede en laatste dag van Harry en Meghans bezoek aan Jordanië. Ze richtten zich daarbij vooral op humanitaire hulp en ondersteuning voor geestelijke gezondheid.