Prins Harry in september weer naar Verenigd Koninkrijk

Prins Harry is in september weer even terug in het Verenigd Koninkrijk. Het goede doel WellChild, waar de prins beschermheer van is, maakte bekend dat hij op 8 september bij de WellChild Awards in Londen zal zijn. Hij is aanwezig in het kader van het 20-jarig bestaan van de awards. WellChild is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke kinderen en jongeren.

“Ik voel me altijd bevoorrecht om de WellChild Awards bij te wonen en de ongelooflijke kinderen, families en professionals te ontmoeten die ons allemaal inspireren met hun kracht en veerkracht”, zegt Harry. “Al twintig jaar belichten deze awards de moed van jonge mensen met complexe gezondheidsbehoeften en zetten ze de zorgverleners die hen ondersteunen in de schijnwerpers.”

Harry woont al een paar jaar met zijn gezin in de Amerikaanse staat Californië, nadat hij zijn taken voor het Britse koningshuis neerlegde. Sindsdien komt hij niet vaak terug naar zijn vaderland. Wel kwam hij meerdere keren naar het Verenigd Koninkrijk voor de WellChild Awards.