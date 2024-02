Prins Harry is dankbaar dat hij vader heeft kunnen bezoeken

Prins Harry vindt het fijn dat hij vorige week een bezoek heeft kunnen brengen aan zijn zieke vader koning Charles. De hertog van Sussex zegt “dankbaar” te zijn dat hij meteen langs kon gaan, nadat bekend was geworden dat Charles lijdt aan een vorm van kanker. Dat vertelt hij in een interview met Good Morning America dat later op vrijdag wordt uitgezonden. Op X worden al korte fragmenten van het gesprek gedeeld.

“Ik ben er dankbaar voor dat ik op het vliegtuig kon stappen om hem te zien en tijd met hem door te brengen”, zegt de prins, die vanuit Californië naar het Verenigd Koninkrijk was gekomen. Harry zegt ook dat hij houdt van zijn familie.

De prins werd ook gevraagd of hij denkt dat de ziekte van Charles ertoe leidt dat de familie weer hechter wordt. “Dat weet ik zeker”, reageert Harry, die een moeizame relatie heeft met zijn familie. “Ik denk dat elke ziekte, elke aandoening families samenbrengt.”