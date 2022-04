Prins Harry joelt voor Nederlandse gewichtheffer

Prins Harry heeft donderdag bij de Invictus Games plaatsgenomen op de tribune bij het gewichtheffen. Daar moedigde de prins de mannen uit verscheidene landen aan die liggend op een bankje zo veel mogelijk gewicht de lucht in probeerden te drukken.

De hertog van Sussex hield zich behoorlijk stil op de tribune. Hij praatte met wat omstanders en keek aandachtig naar de sporters. Toen een Nederlandse gewichtheffer plaatsnam op het bankje, werd Harry echter enthousiast en begon hij te juichen. Na afloop werd de hertog weggereden in een golfkarretje, waarbij de pers – net als de afgelopen dagen – op een flinke afstand werd gehouden.

Vrijdag is de laatste dag van de Invictus Games. Dan is ook koning Willem-Alexander aanwezig bij het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Samen met Harry bezoekt hij de finale van het rolstoelbasketbal en de sluitingsceremonie.

De Invictus Games, geïnitieerd door de Britse prins Harry, begonnen afgelopen zaterdag. Het evenement in en rond het Zuiderpark in Den Haag stond aanvankelijk voor 2020 gepland, maar moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld. De eerste dagen was ook Harry’s vrouw Meghan erbij.