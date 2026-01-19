Prins Harry komt aan bij rechtbank voor proces tegen uitgever

Prins Harry is maandagochtend in de rechtbank in Londen aangekomen voor de start van de zaak tegen Associated Newspapers Limited (ANL), de uitgever van de Daily Mail. De hertog van Sussex zwaaide voordat hij naar binnen ging naar belangstellenden en journalisten die buiten stonden te wachten.

Ook andere prominenten, zoals actrices Liz Hurley en Sadie Frost, zijn naar de rechtbank gekomen. Zij behoren samen met Harry tot een groep die gezamenlijk een aanklacht heeft ingediend vanwege onwettige informatievergaring. ANL zou onder meer privédetectives hebben ingehuurd, afluisterapparatuur in auto’s hebben geplaatst en telefoongesprekken hebben afgeluisterd.

Het proces duurt naar verwachting negen weken. Prins Harry neemt volgens de planning later deze week het woord.