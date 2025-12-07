Prins Harry: koninklijke leven kende meer drama dan Downton Abbey

Het leven dat prins Harry leidde toen hij nog in het Verenigd Koninkrijk woonde, was vergelijkbaar met dat van de personages in de serie Downton Abbey, “alleen had de tv-show minder drama”. Dat grapte de prins volgens People vrijdag op een lunch die hij bijwoonde.

Het ging om een kerstlunch van de Brits-Amerikaanse Zakenraad die plaatsvond in Santa Monica. “Mensen vragen mij wel eens of mijn jeugd voelde als een leven op Downton Abbey”, zei Harry. “Ja, dat wel. Maar een van de twee is gevuld met drama, intriges, uitzinnige diners en huwelijken met Amerikanen. En de andere is de tv-show.”

Downton Abbey gaat over het leven van de adellijke familie Crawley aan het begin van de twintigste eeuw. Het kostuumdrama begon in 2010 als televisieserie en groeide in zes seizoenen uit tot een wereldwijd succes. Nadat de serie ten einde was gekomen, volgden er drie films.

Harry en zijn vrouw Meghan deden in 2020 afstand van hun taken als werkende leden van het Britse koninklijk huis. Zij wonen en werken al een paar jaar in de VS.