Prins Harry krijgt lesje Nederlands van Invictus Games-team

Prins Harry heeft een lesje Nederlands gekregen van het Nederlandse team van de Invictus Games. Het internationale sporttoernooi deelt een video op Twitter waarin te zien is dat de prins onder meer het woord ‘stroopwafel’ leert en geheel gehuld is in een oranje outfit. De prins is de initiatiefnemer van het sporttoernooi voor militairen die tijdens missies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt. De prins bezoekt in april het evenement, dat dit keer in Den Haag is.

In de video is te zien dat de prins videobelt met het team. “Hoe zeg ik ‘goedemiddag, jullie hebben het goed gedaan’ in het Nederlands?”, vraagt de prins. Het team zegt de woorden in het Nederlands voor en Harry herhaalt het. Dan vraagt hij wat hij verder moet weten. Als hem het woord ‘stroopwafel’ wordt geleerd, reageert hij: “daar ben ik dol op”. Aan het einde van de video vraagt een van de teamleden of de hertog van Sussex zijn hoed niet vergeet. Hij zet een oranje hoed op en een oranje zonnebril en onthult het oranje shirt dat hij onder zijn vest draagt. “Kom maar op”, zegt Harry.

De eerste editie van de Invictus Games was in 2014 in Londen, gevolgd door Orlando (VS, 2016), Toronto (Canada, 2017) en Sydney (Australië, 2018). Harry, die zelf twee keer werd uitgezonden naar Afghanistan, bedacht het toernooi om de militairen te helpen bij hun herstel. Ze doen mee aan sporten als rolstoelbasketbal, zitvolleybal, rolstoeltennis, indoorroeien en rolstoelrugby. Prinses Margriet is erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Haagse editie van de Invictus Games.