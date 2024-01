Prins Harry krijgt Living Legends of Aviation Award

De Britse prins Harry mag zich binnenkort een “levende legende” noemen. De zoon van koning Charles wordt op 19 januari geëerd bij de uitreiking van de jaarlijkse Living Legends of Aviaton Awards, werd woensdag bekend. De onderscheiding is bedoeld voor mensen die een “belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de lucht- en ruimtevaart”.

De hertog van Sussex wordt samen met drie anderen opgenomen in de Living Legends of Aviation. Het gaat om piloten Fred George, Marc Parent en Steve Hinton. Prins Harry is zelf een veteraan van het Britse leger en diende onder meer als piloot van Apache-helikopters.

De 21e Living Legends of Aviation Awards worden op 19 januari uitgereikt in het Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills in Californië. Prins Harry woont sinds enkele jaren met zijn gezin in de Amerikaanse staat, sinds hij samen met zijn vrouw Meghan een stap terug deed binnen het Britse koningshuis. De avond wordt aan elkaar gepraat door John Travolta.