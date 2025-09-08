Prins Harry legt krans voor Elizabeth in St. George’s Chapel

De Britse prins Harry heeft in St. George’s Chapel bij Windsor een krans gelegd voor zijn overleden grootmoeder koningin Elizabeth. Dat meldt onder meer de Britse koningshuisverslaggever Chris Ship van ITV. Het is maandag precies drie jaar geleden dat de moeder van de huidige koning Charles overleed. Zij ligt in St. George’s Chapel begraven.

Harry woont al enkele jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten. Hij is momenteel weer in het Verenigd Koninkrijk voor een aantal verplichtingen. Zo is hij in Londen aanwezig bij de uitreiking van de WellChild Awards.

Britse media speculeren of Harry zijn vader Charles, met wie hij al jaren een moeizame relatie heeft, zal ontmoeten. Volgens Ship zijn er in ieder geval geen plannen voor een ontmoeting met zijn broer. Prins William en zijn vrouw Catherine waren bij een herdenkingsevenement in Berkshire, enkele kilometers van Windsor Castle. Ook dat evenement stond in het teken van de sterfdag van Elizabeth.