Prins Harry, Leo DiCaprio en Selena Gomez zien Messi winnen

Diverse bekendheden, waaronder de Britse prins Harry, waren zondagavond in Los Angeles getuige van de overwinning van Lionel Messi en zijn club Inter Miami op regerend kampioen Los Angeles FC. In het BMO Stadium in Los Angeles won de ploeg uit Miami met dank aan twee assists van Messi met 3-1.

Onder anderen acteurs Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Mario Lopez en Owen Wilson, actrice Selena Gomez en rapper Tyga waren aanwezig in het stadion. Ook prins Harry, die met zijn vrouw Meghan in Californië woont, werd door de camera’s van de MLS gespot op de tribune.

Sinds Messi in juli zijn debuut maakte voor zijn nieuwe club, heeft Inter Miami nog niet verloren. De ploeg van eigenaar David Beckham pakte vorige maand de Leagues Cup, de eerste prijs in de korte geschiedenis van Inter Miami. Over Messi en zijn komst naar de Amerikaanse club is momenteel een documentaire van Apple TV+ in de maak.