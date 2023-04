Prins Harry logeerde mogelijk voor het laatst in Frogmore Cottage

Prins Harry verbleef vorige week tijdens zijn verrassingsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk in Frogmore Cottage, de woning waarvan hij binnenkort afscheid moet nemen. Het was mogelijk zijn laatste bezoek voordat hij de sleutels inlevert, meldt The Telegraph.

De hertog van Sussex was naar Londen gekomen om de hoorzittingen bij te wonen in de zaak die hij samen met enkele andere bekende Britten aanspande tegen uitgever Associated Newspapers Limited. De prins arriveerde naar verluidt in het laatste weekend van maart en vertrok vorige week donderdag weer. Tussentijds verscheen hij op drie zittingsdagen.

Harry heeft het bezoek volgens The Telegraph waarschijnlijk ook aangegrepen om uit te zoeken welke spullen die nog in Frogmore Cottage stonden naar zijn huis in de Verenigde Staten moeten worden verscheept.

Kroning

Begin maart werd duidelijk dat Harry en zijn vrouw Meghan de sleutel van hun Britse residentie moeten inleveren. Omdat het paar tegenwoordig zelden in het Verenigd Koninkrijk is, wil koning Charles de woning naar verluidt aan zijn broer prins Andrew geven. De hertog en hertogin van Sussex hebben tot net na de kroning van Charles, begin mei, de tijd gekregen om het huis te verlaten.

Het is nog niet duidelijk of Harry en Meghan bij de ceremonie aanwezig zijn.