Prins Harry lust geen kreeft

De Britse prins Harry eet niet graag kreeft. Die onthulling doet zijn vrouw Meghan in de eerste trailer van het tweede seizoen van haar Netflix-programma With Love, Meghan.

“Weet je wie geen kreeft lust? Mijn man”, zegt Meghan als ze aan het koken is met topkok José Andrés, die te gast is in een van de afleveringen. “En je bent toch met hem getrouwd?!”, reageert Andrés onthutst, waarna Meghan in lachen uitbarst.

Harry is zelf niet te zien in de trailer, en ook de kinderen van de hertog en hertogin van Sussex blijven buiten beeld. Het is niet bekend of ze wel in de volledige afleveringen, die vanaf 26 augustus verschijnen, zitten.

Wel is duidelijk dat onder anderen model en tv-persoonlijkheid Chrissy Teigen en mode-expert Tan France te gast zijn.