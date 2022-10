Prins Harry: met onze honden erbij hebben we vijf kinderen

Prins Harry heeft naar eigen zeggen een behoorlijk druk huishouden, met “vijf kinderen”. Hoewel hij met zijn vrouw Meghan slechts twee kinderen heeft, Archie (3) en Lilibet (1), voelen hun drie honden voor hem ook als kinderen. Dat zei hij maandag tijdens een videogesprek met de winnaars van de WellChild Awards.

WellChild is een liefdadigheidsinstelling die ervoor zorgt dat Britse kinderen die ziek zijn thuis verzorgd kunnen worden in plaats van in het ziekenhuis. De hertog van Sussex is sinds 2017 beschermheer van de organisatie. Vanuit huis sprak de Britse prins met de kinderen die dit jaar in de prijzen zijn gevallen en tijdens het videogesprek ging het onder meer over zijn huisdieren.

Isabelle Delaney, die onder meer ADHD en autisme heeft en uitgeroepen is tot Inspirerende Jongere tussen de 12 en 14 jaar, vertelde de prins onder meer hoe haar hulphond Hope haar helpt. Daarop zei Harry dat “we allemaal een hond zouden moeten hebben die ons rustig houdt”. “Ik heb er nu drie in huis, dus eigenlijk hebben we vijf kinderen”, vertelde de prins over labrador Pula en beagles Guy en Mia. “En met zijn drieën rennen ze rond op jacht naar eekhoorns en bezorgen ze ons elke dag allerlei soorten problemen. Maar het zijn ook heel emotionele, steunende honden als ze zich gedragen”, grapte hij.

Harry vertelde verder kort iets over zijn kinderen, die volgens hem ook niet stilzitten. “Archie is heel erg druk en Lili leert haar stem te gebruiken, dat is geweldig”, zo zei hij.