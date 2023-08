Prins Harry: mijn leven zal altijd uit liefdadigheid bestaan

Prins Harry zal zich zijn leven lang inzetten voor goede doelen. Dat zei de jongste zoon van koning Charles woensdag tijdens een sportconferentie in Japan, zijn eerste werkreis sinds hij en zijn vrouw Meghan in mei betrokken waren bij een “bijna catastrofale achtervolging” na het bijwonen van een liefdadigheidsevenement in New York.

“Ik ben het grootste deel van mijn leven betrokken geweest bij veel goede doelen en het geeft me enorm veel voldoening om terug te geven aan zoveel mogelijk mensen”, zei de hertog van Sussex volgens The Telegraph tijdens de top. “Mijn leven is liefdadigheid, dat is altijd al zo geweest, en dat zal ook altijd zo blijven.”

Harry is in Tokio met de Argentijnse polospeler Nacho Figueras, een goede vriend van de prins. De twee spelen later deze week in Singapore een benefietwedstrijd voor Harry’s organisatie Sentebale.

Harry en Meghan claimden in mei dat ze twee uur lang werden achtervolgd door paparazzi met “meerdere bijna-aanrijdingen” als gevolg. Dat verhaal werd door sommige media in twijfel getrokken. Sindsdien reisde de prins overigens nog wel af naar zijn thuisland Groot-Brittannië, maar dat was enkel om de rechtszaak tegen uitgeverij Mirror Group Newspapers (MGN) bij te wonen.