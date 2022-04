Prins Harry: moeten meer praten over geestelijke gezondheid

Prins Harry heeft in de podcast Masters of Scale gesproken over hoe anders geestelijke gezondheid wordt benaderd in het Verenigd Koninkrijk, waar hij geboren is, en in Californië, waar hij nu woont. Volgens de hertog van Sussex is dat verschil “immens”.

In de podcast praat Harry met host Reid Hoffman en Alexi Robichaux, de topman van BetterUp. Vorig jaar werd aangekondigd dat Harry aan de slag ging voor de Amerikaanse start-up, een organisatie die gespecialiseerd is in coaching en geestelijke gezondheid.

Volgens de 37-jarige hertog van Sussex zijn de culturele verschillen wat betreft het aanpakken van geestelijke gezondheid tussen het Verenigd Koninkrijk en Californië “immens”. “Als je hier in Californië over geestelijke gezondheid praat, weet iedereen een therapeut voor je. In het Verenigd Koninkrijk is dat heel anders.” Volgens Harry rust er in zijn geboorteland een taboe op praten over geestelijke gezondheid. “Het moet normaler worden om erover te praten.”

Vorig jaar vertelde Harry over zijn eigen ervaringen met therapie. Hij had een angst om te verliezen, zei hij in de docuserie The Me You Can’t See, die hij samen met Oprah Winfrey maakte. Door therapie heeft de hertog naar eigen zeggen “een van de grootste lessen” in zijn leven geleerd. “Soms moet je terug naar het verleden om het echte probleem aan te pakken. Op die manier kan je iets verwerken. Door therapie kan ik nu alles aan.”