Prins Harry naar Singapore voor liefdadigheidswedstrijd

De Britse prins Harry reist volgende maand naar Azië. De hertog van Sussex doet ook dit jaar mee aan de jaarlijkse polowedstrijd van zijn organisatie Sentebale, die zich inzet voor kwetsbare kinderen in het zuiden van Afrika. De speciale wedstrijd wordt op 12 augustus gespeeld in Singapore.

De 38-jarige Harry speelt in het zogenoemde Royal Salute Sentebale-team, tegen het team van de Singapore Polo Club. Dat team wordt geleid door ambassadeur en oude vriend Nacho Figueras.

In een verklaring noemt Harry de jaarlijkse wedstrijd “essentieel voor het belangrijke werk van Sentebale”. Het geld dat dit jaar wordt ingezameld, is bestemd voor het Clubs and Camps-programma, dat intensieve ondersteuning biedt aan jongeren met hiv. “In een tijd waarin hiv-positief zijn niet langer een doodvonnis is, stellen we jongeren in staat om hun status te kennen, gezond te blijven en het stigma weg te nemen, zodat ze de cirkel kunnen doorbreken”, vervolgt de prins.

Armoedebestrijding

Harry richtte Sentebale in 2006 op met prins Seeiso van Lesotho. De ngo houdt zich bezig met armoedebestrijding en slachtoffers van hiv en aids. De prins is altijd van de partij bij de jaarlijkse polowedstrijd. De afgelopen twee jaar werd die in de plaats Aspen in de Amerikaanse staat Colorado gehouden.

De hertog van Sussex reist volgende maand niet alleen naar Singapore, maar gaat ook naar de Japanse hoofdstad Tokio. Daar zal hij op 9 augustus aanwezig zijn bij de ISPS Sports Values Summit, een evenement dat zich richt op sport, gemeenschap en filantropie.