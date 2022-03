Prins Harry niet terug naar Engeland voor herdenking opa Philip

Prins Harry keert niet terug naar Engeland voor de herdenking van zijn overleden opa, prins Philip. Dat heeft een woordvoerder van de koninklijke familie laten weten, aldus Sky News. De herdenkingsdienst vindt op 29 maart plaats.

Prins Harry woont samen met zijn vrouw Meghan en hun zoon Archie en dochter Lilibet in Californië. Het is niet officieel bekendgemaakt waarom de hertog van Sussex niet bij de dienst aanwezig is.

Harry is verwikkeld in een rechtszaak tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken over de beveiliging van hem en zijn gezin. De prins zegt zich niet veilig te voelen in Engeland en betaalt in Amerika voor zijn eigen beveiliging. Die kan Harry echter niet meenemen naar Engeland, omdat het ministerie geen informatie wil delen met voor hen onbekende beveiligingsdiensten. Zonder beveiliging wil hij niet terugkeren met zijn gezin.

Harry en Meghan hebben de afgelopen jaren afstand gedaan van hun koninklijke titels en al hun koninklijke taken neergelegd. Harry bezocht Groot-Brittannië afgelopen juli nog voor de onthulling van een standbeeld van prinses Diana, zijn overleden moeder.