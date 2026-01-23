Prins Harry: offers NAVO-troepen in Afghanistan verdienen respect

De Britse prins Harry heeft van zich laten horen na uitspraken die de Amerikaanse president Donald Trump deed over het optreden van NAVO-landen in Afghanistan. In een verklaring waar Britse media over schrijven, stelt de zoon van koning Charles dat er “eerlijk en met respect” moet worden gesproken over offers die daar door soldaten zijn gebracht.

“In 2001 heeft de NAVO voor de eerste en enige keer in de geschiedenis een beroep gedaan op Artikel 5. Het betekende dat elke geallieerde natie verplicht was de Verenigde Staten in Afghanistan te steunen, bij het nastreven van onze gedeelde veiligheid. De bondgenoten hebben gehoor gegeven aan die oproep”, aldus Harry. “Ik heb daar gediend. Ik heb daar vrienden voor het leven gemaakt. En ik heb daar vrienden verloren.”

Volgens de prins zijn duizenden levens voor altijd veranderd. “Moeders en vaders hebben zonen en dochters begraven. Kinderen bleven zonder ouders achter”, vervolgt Harry. “Over deze offers moet eerlijk en met respect worden gesproken.”

De president beweerde dat troepen uit andere NAVO-landen in Afghanistan wegbleven van de frontlinie. Eerder reageerde onder anderen de Britse premier Keir Starmer al boos op de uitspraken van Trump. De premier noemde die “beledigend en ronduit afschuwelijk”.