Prins Harry ontkent dat sociale kring loslippig was

Prins Harry ontkent dat mensen in zijn sociale kring de bron waren voor verhalen van de Daily Mail. De prins nam woensdag plaats in de getuigenbank in de zaak tegen Associated Newspapers, de uitgever van de Daily Mail. Samen met andere prominenten beweert hij dat de uitgever op onwettige wijze informatie over hen heeft vergaard.

Volgens Associated hadden journalisten wel legitieme informatiebronnen. Zo beweerde advocaat Antony White dat sommige journalisten zich in of dichtbij de sociale kring van de prins bevonden. Dat weersprak Harry. “Ik ben met geen van deze journalisten bevriend en ben dat ook nooit geweest.” Ook zei hij dat zijn sociale kring niet “lek” was.

De zaak van de prins draait om veertien artikelen die volgens zijn team tot stand zijn gekomen door onder meer het afluisteren van telefoongesprekken. Associated ontkent de beschuldigingen en vindt bovendien dat de aanklachten te laat zijn ingediend. Op de vraag waarom de prins niet heeft geklaagd over artikelen toen die werden gepubliceerd, zei Harry dat hij “niet mocht klagen”, verwijzend naar de koninklijke familie.

Harry sprak ook onder meer over een journalist die “op de meest bizarre plekken” opdook. “Ze was op plekken waarvan niemand kon weten dat ik er was”, aldus de prins.

Media citeren ook uit de geschreven getuigenverklaring van de zoon van koning Charles. Daarin stelde hij onder meer dat de zaak niet alleen om hem gaat. “Ik ben vastbesloten om Associated ter verantwoording te roepen. Ik geloof dat dit in het algemeen belang is.”