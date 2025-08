Prins Harry ontkent fysieke ruzie met prins Andrew

Prins Harry ontkent de beweringen dat hij een “fysieke ruzie” zou hebben gehad met zijn oom, de Britse prins Andrew. Volgens de biografie over het leven van Andrew zouden de twee familieleden een fysieke confrontatie hebben gehad vanwege beledigingen over Meghan Markle. “Ik kan bevestigen dat geen van beide beweringen waar is”, laat een woordvoerder van Harry weten aan People.

“Prins Harry en prins Andrew hebben nooit een fysieke ruzie gehad, noch heeft prins Andrew ooit dergelijke opmerkingen over de hertogin van Sussex gemaakt tegen prins Harry”, gaat de woordvoerder verder. Volgens het boek, Entitled: The Rise and Fall of the House of York, gebeurde dit wel degelijk en zou Andrew een bloedneus hebben overgehouden aan de confrontatie.

In het boek van biograaf Andrew Lownie schetst hij een beeld van een controversiële prins die weinig sympathie opwekt. Lownie sprak met vele mensen om de prins heen, zoals jeugdvrienden, klasgenoten, oud-personeelsleden en journalisten. De reputatie van de prins is al jaren beschadigd en hij heeft zich teruggetrokken uit het openbare leven. De hertog van York werd in 2022 beschuldigd van seksueel misbruik, wat hij ontkende. Uiteindelijk schikte hij de zaak.