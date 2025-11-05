Prins Harry ontmoet Canadese reservisten in Toronto

Prins Harry heeft tijdens zijn bezoek aan Toronto een aantal Canadese reservisten ontmoet. De jongste zoon van koning Charles sprak met leden van de Queen’s Own Rifles of Canada en de Royal Regiment of Canada, staat woensdag op de website van de hertog van Sussex.

De Queen’s Own Rifles of Canada werd opgericht in 1860 en is het oudste infanterieregiment van Canada dat nog steeds actief is. Harry was onder meer getuige van een demonstratie van het duikteam en het wapenteam. Ook sprak hij met het aanwezige personeel over hun dubbele rol als reservisten en burgers. Ook de families van enkele reservisten waren aanwezig.

Harry is momenteel in de Canadese stad op uitnodiging van True Patriot Love Foundation, de nationale stichting van Canada voor militairen en veteranen.