Prins Harry: ontslag nemen is niet altijd iets slechts

Prins Harry zegt dat ontslag nemen tijdens de pandemie niet altijd iets verkeerds is. De hertog van Sussex moedigt mensen zelfs aan dit te doen als ze echt niet gelukkig worden van hun werk.

“Veel mensen van over de hele wereld zaten vast in banen die ze niet blij maakten”, zegt de prins in een interview met tijdschrift Fast Company. “Nu stellen ze hun mentale gezondheid en geluk op de eerste plaats. Dat moet gevierd worden.”

Want volgens Harry is een carrière waar je niet blij van wordt niet goed voor je gezondheid. Zelf staakten hij en zijn vrouw Meghan eerder dit jaar hun werkzaamheden voor het Britse koninklijk huis en verhuisden ze naar Californië.

De prins is net een bedrijf genaamd BetterUp begonnen, dat zich op mentale gezondheid richt. “Dit werk is nog nooit zo belangrijk geweest”, stelt hij. Met zijn bedrijf wil hij meer bewustwording creëren op het gebied van mentale gezondheid, wat volgens hem uiteindelijk de hele wereld ten goede komt.