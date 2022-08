Prins Harry op verrassingsbezoek in Mozambique

Prins Harry heeft deze week een verrassingsbezoek gebracht aan Mozambique. Drie dagen lang verbleef hij in zijn eentje in een luxe resort aan de zuidkust. Harry reisde af naar het Afrikaanse land in zijn rol als voorzitter van de organisatie African Parks.

In Mozambique had hij een ontmoeting met een groep Amerikaanse functionarissen, natuurbeschermers en filantropen, zei een woordvoerder van African Parks tegen Mail Online. Met hen ging hij op pad naar de ongerepte Bazaruto-archipel, een groep eilanden langs de kust, die beheerd wordt door de natuurorganisatie. Daar kreeg het gezelschap meer te horen over het werk van African Parks.

De prins werd gefotografeerd in het resort. Zijn vrouw Meghan en zijn kinderen Archie en Lilibet leken er niet bij te zijn. Yassin Amuji, van het toeristenbureau van Vilanculos, ontmoette Harry tijdens zijn verblijf aan het strand. “Hij was nederig en zeer beleefd, zelfs wanneer gasten in het hotel foto’s kwamen maken”, zegt hij over de hertog van Sussex.

Op vakantie met ex-vriendin

Het was niet de eerste keer dat Harry in de Vilanculos Beach Lodge verbleef. Samen met zijn ex-vriendin Chelsy Davy genoot hij daar meerdere keren van een vakantie. Ook bezochten ze geregeld het eiland Bazaruto, het grootste eiland van de archipel.

African Parks beheert ongeveer twintig nationale parken in onder anderen Malawi, Zambia en Rwanda.