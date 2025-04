Prins Harry ‘opgelucht’ door onderzoek naar organisatie

Prins Harry is “opgelucht” dat er een onderzoek is ingesteld naar de liefdadigheidsorganisatie die mede door hem is opgericht. Dat laat hij volgens persbureau AFP weten in een geschreven verklaring. De Britse prins stapte op bij Sentebale, nadat voorzitter Sophie Chandauka hem had beschuldigd van “intimidatie en pesterijen”. Harry spreekt van “schaamteloze leugens”.

Toezichthouder Charity Commission stelde een onderzoek in. Harry hoopt dat het onderzoek “de waarheid zal onthullen”. Hij vindt de situatie “hartverscheurend om mee te maken”, vooral omdat “mensen die zich tientallen jaren voor dit doel hebben ingezet” nu worden geraakt.

De Britse prins kondigde woensdag zijn vertrek aan als beschermheer van de stichting na een intern conflict. Als reden van vertrek noemde Harry dat de relatie tussen Chandauka en de bestuurders van de stichting “onherstelbaar verslechterd” was. Sentebale is een in Lesotho gevestigde liefdadigheidsinstelling. Harry richtte deze in 2006 samen met prins Seeiso van Lesotho op voor hulp aan wezen in Afrika. Prins Seeiso stapte tegelijk met Harry op.