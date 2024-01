Prins Harry overweegt verdere stappen tegen Mirror-uitgever

Prins Harry overweegt verdere juridische stappen tegen uitgever Mirror Group Newspapers (MGN) als hij geen extra schadevergoeding krijgt. De prins zou meerdere verzoeken om de zaak te schikken hebben afgewezen, zei zijn advocaat maandag volgens Britse media in het hooggerechtshof in Londen.

Harry klaagde de uitgever van onder meer The Mirror aan om meerdere artikelen die over hem zijn geschreven met illegaal verkregen informatie. Zo zou zijn telefoon zijn gehackt. De prins kreeg vorige maand grotendeels gelijk van de rechter en kreeg een schadevergoeding van 140.600 pond, zo’n 164.000 euro.

In het hooggerechtshof kwam maandag naar voren dat voor andere artikelen nog geen overeenkomst is bereikt. “Hoewel de hertog van Sussex een schadevergoeding van 140.600 pond heeft gekregen, is zijn zaak nog niet afgerond”, zei zijn advocaat.

Harry’s zaak werd behandeld samen met soortgelijke claims van acteur Michael Turner, actrice Nikki Sanderson en Fiona Wightman, de ex-vrouw van komiek Paul Whitehouse. Ze behoren tot een grote groep bekende Britten die MGN hebben aangeklaagd en ook een schadevergoeding willen. De uitspraak volgt op een later moment.