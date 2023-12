Prins Harry: Piers Morgan op de hoogte van telefoonhacking

Journalist Piers Morgan was “duidelijk op de hoogte van de telefoonhacking”. Dat zegt advocaat David Sherborne vrijdag in een verklaring die hij namens prins Harry vrijdag voorlas in de rechtbank. Het hooggerechtshof in Londen oordeelde vrijdag in de zaak van de prins tegen Mirror Group Newspapers (MGN) dat de hertog van Sussex slachtoffer is geworden van hacking. Hij krijgt een schadevergoeding van 140.600 pond (zo’n 163.000 euro).

De zaak gaat niet alleen gaat over het hacken, maar over “systematisch en afschuwelijk gedrag gevolgd door doofpotaffaires”, zo sprak Sherborne namens de Britse prins. Directieleden van MGN, het juridische team en redacteuren als Morgan waren “duidelijk op de hoogte” van het hacken van telefoons.

De prins spreekt van een “gedenkwaardige overwinning” en “een grote dag”.

Harry had de uitgever van de kranten Daily Mirror, Sunday Mirror en Sunday People aangeklaagd omdat de tabloids zijn telefoon zouden hebben afgetapt. Van de 33 besproken artikelen is bij vijftien artikelen sprake geweest van “telefoonhacking” of “andere onwettige informatievergaring”, oordeelde het hof. MGN heeft “onvoorwaardelijke excuses” aangeboden.