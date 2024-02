Prins Harry probeert skeleton uit in Canada

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn in Canada langsgegaan bij een bobsleebaan waar wordt getraind voor de komende editie van de Invictus Games. De prins wilde de baan in Whistler zelf ook even testen en ging liggend op zijn buik op een skeleton de baan af.

Op beelden van aanwezige media is te zien dat Harry door het publiek wordt toegejuicht. Meghan filmde haar echtgenoot met haar telefoon. De prins ging later nog een keer naar beneden. Meghan zelf weigerde. Toen een fotograaf haar vroeg of zij niet ook een ritje wilde wagen zei ze: “absoluut niet”.

Harry en Meghan zijn deze week in Canada om daar alvast vooruit te blikken op de Invictus Games van volgend jaar. De prins is de bedenker van het toernooi voor veteranen die fysiek of mentaal gewond zijn.